Процедура смены оператора мобильной связи не является обязательной, — Афанасьев

Процедура смены оператора мобильной связи не является обязательной, воспользоваться данной услугой крымчане могут на свое усмотрение. Если тарифы оператора связи, предоставляющего услуги мобильной связи, устраивают абонента, то он продолжает пользоваться действующей SIM-картой и не переходит к другому оператору. Об этом рассказал министр внутренней политики, информации и связи РК Михаил Афанасьев в эфире радио «Спутник в Крыму», сообщили в управлении информационной политики Мининформ РК.

«18 мая 2020 года крымскими операторами связи завершены все необходимые мероприятия, связанные с бесплатным переходом крымчан, которые пользуются мобильными номерами Краснодарского края, на услуги региональных операторов мобильной связи без смены номера. Жители Крыма сейчас получили возможность обратиться в салоны сотовой связи для получения услуги MNP. Сделать это также можно в офисах продаж и обслуживания компаний-операторов связи, в МФЦ, а также отделениях РНКБ. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ удостоверяющий личность », – отметил министр.

Михаил Афанасьев также отметил, что в дальнейшем, после перехода на регионального оператора, процедура MNP будет работать в соответствии с порядком, предусмотренным для всей России: раз в 60 дней абонент сможет сменить оператора, заплатив установленную сумму (100 рублей).

Кроме того, министр подчеркнул, что исполнительные органы государственной власти Крыма не могут вмешиваться в формирование тарифов операторами. Вместе с тем, крымчанам не стоит ожидать резкого повышения цен на услуги мобильной связи в Крыму, так как конкуренцию федеральным операторам связи составляют три крымских оператора связи. Таким образом, в регионе обеспечивается необходимая конкурентная среда, сдерживающая повышение цен.

Также Михаил Афанасьев сообщил, что в ближайшем месяце состоится открытие МФЦ в Керчи.

«Это одно из важнейших направлений создание максимально комфортных условий для крымчан для реализации той или иной услуги. На данный момент охват жителей Крыма услугами многофункционального центра составляет 93%. Сейчас функционирует 558 окон, к ним добавятся еще 32 окна в Керчи. Кроме того, мы планируем строительство многофункциональных центов в других регионах и ведем подготовку проектно-сметной документации», – отметил министр.