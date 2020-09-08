Проценко рассказала, что делать, если в городе ухудшится ситуация с водой

Глава Симферополя Елена Проценко сообщила, что в случае ухудшения в городе ситуации с водой, владельцы точек питания перейдут на одноразовую посуду, передают «РИА Новости (Крым)».

Почасовая подача воды введена в Симферополе «Когда мы поняли, что придется применять графики подачи воды, то пригласили владельцев ресторанов, баров кафе и в целом всей сферы общественного питания, провели рабочее совещание и поговорили по поводу введения одноразовой посуды. Мы были услышаны, предприниматели отнеслись с пониманием и, при необходимости, так и произойдет», — сообщила Проценко, отметив, что пока это лишь рекомендации.

Стартовал третий этап ограничений из-за засухи и обмеления водохранилищ. Теперь жители Симферополя и 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов будут получать воду утром и вечером. Эта мера позволит снизить потребление воды до 100 тысяч кубометров в сутки.