Продажа гостинок в Харькове

Как выгодно взять ипотеку. Что такое гостинка

Приобретая квартиру с черновой отделкой в новостройке, следует знать, что это помещение, в котором отсутствует отделка и весь ремонт ложится на плечи владельцев. Большинство обладателей таких квартир не имеют представления о том, с чего следует начать ремонт. Отличным примером для вас будет готовый проект в виде гостинки с готовым уже санузлом встроенным.

Однако, квартира с «голыми стенами», имеет и положительные моменты. Ведь владелец, к примеру, будет решать сам, какую сделать планировку, каким материалом декорировать поверхности стен, потолков и пола. Сегодня большой популярностью пользуются квартиры в формате гостинка — это такая квартира небольшой площади, где есть кухня, совмещенный с ванной санузел. Также на рынке недвижимости есть и полугостинка — это квартира, похожая на гостинку, но только нет отдельной кухни, присутствует общее помещение для приготовления еды и отдыха. Современное название таким квартирам дают, как "студия". Рекомендуем вам перейти на сайт компании ЖК «Воробьевы горы» и рассмотреть достоинства комнаты-студии https://www.vorobievy-gory.kharkov.ua/dostoinstva-komnaty-studii/.

Проектирование комнат в новостройке можно осуществить самостоятельно или обратиться за услугами в бюро архитектуры и дизайна. Именно архитектор сможет с точностью сделать расчет количества комнат исходя из площади помещения и числа членов семьи. В зависимости от количества проживающих в квартире, она может быть поделена на малое количество комнат, но с большой площадью либо, наоборот, на большее число меньших по размерам комнат.

Прежде чем начать ремонт, нужно убедиться, что те дефекты, которые будут обнаружены, не повлияют на качество ремонта. Затем приступают к проектированию. Нужно определить, площадь комнат, их расположение, где нужно возводить стены. После того как проект будет полностью готов, а стены установлены, осуществляют прокладку коммуникационных систем.

В последнюю очередь приступают к отделке комнат. Ремонт квартир в новостройке в большинстве случаев доверяют профессионалам. Ведь возведение стен, оштукатуривание поверхностей, стяжку пола, установку межкомнатных дверей, проведение инженерных коммуникаций смогут выполнить только мастера, имеющие соответствующую квалификацию.

Стандартная планировка квартиры включает зал, спальни, кухню, совмещенный либо раздельный санузел, коридор. В больших квартирах дополнительно обустраивают домашний кабинет, гардеробную, кладовку.

Квартира проектируется с учетом, что в таких комнатах, как зал, спальня, кабинет, кухня, должно быть обязательно одно или два окна. Кухня проектируется, в помещении, к которому подведена газовая труба, водопроводная и сливная системы. В местах стояков располагают санузел и ванную комнату.