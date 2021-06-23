Продажа искусственных елок в Минске в интернет-магазине. Литые искусственные елки

Ежегодно миллионы семей сталкиваются с дилеммой выбора между искусственной елкой и настоящим образцом. Дерево является центральным элементом праздничного декора каждого дома, поэтому сделать правильный выбор крайне важно. Если в этом году вам снова предстоит принять важное решение, вот 10 причин, по которым искусственное дерево может быть для вас правильным выбором.

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Расходы

Искусственные рождественские елки можно использовать снова и снова в течение многих лет, что делает начальные вложения значительной экономией денег с течением времени. В зависимости от того, какой стиль вы выберете, искусственное дерево может стоить дешевле настоящего, и даже более дорогая модель в конечном итоге окажется дешевле. Если вы пытаетесь минимизировать финансовые последствия праздничного сезона, то искусственная елка действительно поможет.

Удобство

Для тех, кто ведет активную жизнь, искусственное дерево действительно имеет смысл. Когда-то стоящее и украшенное дерево не требует ухода, не требует полива и не бросает иголки по всему полу. Вам не придется пылесосить эти иглы, и вы не будете вынимать их из ковра до самой весны!

Транспорт

Искусственные рождественские елки относительно легкие по сравнению со своими размерами, более крупные деревья разбиваются на отдельные части для хранения, а деревья упаковываются в коробки, что делает транспортировку их домой легкой задачей. Вернувшись домой, их можно просто упаковать на чердак, в гараж или в шкаф после Рождества для использования в будущем. Любой, кто когда-либо покупал настоящее дерево, знает, что оно тяжелое, неудобное для маневрирования, а большие деревья могут не поместиться в вашей машине. Они также могут испортить ваш автомобиль!

Утилизация

Вернуть дерево домой — это одно, но после Рождества, если у вас есть настоящее дерево, вам придется избавиться от него, что, вероятно, будет означать еще одну поездку на машине с еще большим беспорядком. Искусственная рождественская елка должна только появиться на вашем чердаке, поэтому, если праздничный сезон утомляет вас, то искусственная — определенно лучший вариант.

Долголетие

Если вы склонны ставить свое дерево довольно поздно, то настоящее дерево с комфортом прослужит столько времени, но для тех, кто украсит рано, это может быть другая история. Настоящие деревья со временем портятся, и при ранней покупке могут начать коричневеть еще до наступления двенадцатой ночи. Искусственное дерево сохраняет свой внешний вид и всегда будет выглядеть ярко и свежо, независимо от того, как долго вы оставите его стоять.

Аллергии

Многие люди действительно страдают аллергией на елки. Синдром рождественской елки, как его стали называть, вызывается плесенью, которая растет на деревьях. Эти естественные плесени имеют тенденцию процветать и быстро увеличиваться, когда деревья появляются в наших домах. На рождественских елках было обнаружено более 50 различных форм плесени, которые могут вызывать симптомы простуды и приступы астмы. Искусственные деревья не имеют таких проблем и являются более безопасным вариантом, если в вашем доме есть люди, страдающие астмой и аллергией.

Появление

Иногда бывает сложно найти подходящее настоящее дерево для вашего помещения, даже если вам представлен огромный выбор образцов. Натуральные деревья могут не иметь симметрии и часто очень широкие у основания, что затрудняет их размещение в небольших комнатах и ​​ограниченных пространствах, в то время как наша рождественская елка из искусственной матовой ели тонкая, но все же имеет высоту. Искусственные деревья доступны во всех мыслимых формах и размерах, что позволяет вам найти именно тот образец, который подходит вашему пространству, и они всегда будут красиво симметричными, придавая вам аккуратную и привлекательную отделку, когда вы добавите свои украшения. Искусственные новогодние елки также предлагаются в различных цветах и ​​отделках, чтобы удовлетворить ваш вкус и интерьер, так что вы действительно можете заявить о себе своим выбором.

Покупка в Интернете

Поскольку настоящие деревья могут сильно различаться по форме и форме, вам действительно нужно путешествовать, чтобы выбрать и собрать свой образец, если вы хотите быть уверены, что дерево подходит для вашего дома. Искусственные деревья можно безопасно заказать онлайн и доставить к вашей двери, если у вас мало времени, чтобы разобраться с проблемой.

Легкость украшения

Симметрия и баланс искусственного дерева позволяют легко повесить украшения, и вы даже можете достать дерево с подсветкой. Добавление света — всегда самая сложная задача при декорировании, особенно если вы работаете в ограниченном пространстве. Если места мало, выберите высокое узкое искусственное дерево, которое займет меньше места и его можно будет легко украсить, но которое может быть действительно красивым и эффектным после завершения.

Безопасность

Безопасность всегда должна быть приоритетом при выборе чего-либо для дома, и здесь искусственные рождественские елки тоже получают высокие оценки. Настоящие деревья могут стать пожароопасными по мере высыхания, в то время как искусственные стили создаются из огнестойких материалов. Какое бы дерево вы ни выбрали, его следует хранить вдали от открытого огня и выключенного света, когда дерево нужно оставить без присмотра.