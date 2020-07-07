Продажа квартиры – дело очень важное. И здесь очень важно не продешевить. Хотя ценообразование вообще является интересным вопросом. Попробуем в нем разобраться. Сейчас активно идет продажа квартир в Красноярске, и про нее мы вам дальше расскажем. В первую очередь это значит, что вы можете очень выгодно купить квартиру в Красноярске тут https://www.arban.ru/objects/flats/odnokomnatnye-kvartiry, поскольку чем больше предложений, тем цена опускается вниз.

Существует три способа, которые обычно применяют для того, чтобы определить цену недвижимости. Речь идет об авторитарном, аналогом и потребительском. Они могут комбинироваться и дополнять друг друга. Но следует понимать, что правильный способ и обычный – это вещи разные. Поэтому никак нельзя взять какой-то объект, владельцем которого вы являетесь, и сказать, что он должен стоить столько-то, потому что вы так хотите. Явно неправильная позиция.

Правильность любой цены на недвижимость тут определяется фактом обмена, то есть сделкой. Она представляет собой ту максимальную сумму, которую готов и просто может заплатить при покупке конечный потребитель. Но это в идеале. То есть вам следует учитывать своего потребителя и эту максимальную сумму. При этом фактор времени тоже важен, ведь есть разница, продадите ли вы недвижимость в этом году по определенной цене или через десять лет по ней же.

На скорости продажи скажется множество вещей. К примеру, по очень высокой цене покупателя будет найти трудно, ведь все будут искать варианты дешевле, но с такими же характеристиками. В то же время недостаточно просто спустить цену, чтобы быстренько продать. Ведь покупателей на рынке недвижимости не так много. А уж на предлагаемую вами недвижимость их едва ли наберется пару десятков. Ведь это уникальный товар. И в то же время такие покупатели обычно понимают в целом, сколько им придется выложить за желаемый объект и готовы это сделать. Конечно, они купят вашу недвижимость по низкой цене, если она им подойдет. Но они купили бы ее и дороже, если бы она им подходила действительно. То есть вместо того, чтобы выиграть на времени при снижении цены, вы только теряете собственные деньги. Поэтому лучше сразу вызовите оценщика и слушайте его советы.