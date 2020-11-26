В момент, когда Вы выходите из лифта или входите в комнату, Ваш образ отпечатывается в памяти тех, кто Вас видит. Первое впечатление нельзя изменить. Восприятие может улучшиться со временем, но первое впечатление уже не исправить.

Ваш внешний вид говорит о Вашем профессионализме, надежности и преданности делу, что, в свою очередь, вызывает доверие у клиентов и членов бизнес-группы. Также вас может заинтересовать продажа смартфонов в Алматы по выгодной цене, а особенно сделавший шум недавно вышедший Айфон 12, посмотреть более подробную информацию вы сможете тут.

Высокие технологии и хорошая организация

Чтобы оставаться организованным и демонстрировать партнерам и клиентам, что Вы идете в ногу со временем, заведите планшет или легкий ноутбук. С его помощью Вы сможете быстро найти изображения, информацию о продукции и цены для клиентов. Смартфон позволяет делать то же самое на небольшом экране, а также эффективно поддерживать связь с клиентами по телефону или электронной почте.

Выбирайте устройства, которые визуально привлекательны и просты в использовании, и не забывайте про защитные чехлы, которые легко и просто открываются. Все современные смартфоны и планшетные устройства легко интегрируются с платформами социальных медиа, например Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники" или Twitter. Через эти сети удобно общаться с партнерами и клиентами, держать их в курсе изменений и оставаться на связи. Пусть они заметят, что Вы ведете бизнес, используя высокотехнологичные устройства ради их удобства.

Многие люди, когда нужно узнать время, обходятся часами в мобильном телефоне, но наручные часы куда более удобны, чтобы не выбиваться из графика и не опаздывать на встречи. Сейчас на рынке представлено так много моделей, что Вы без труда сможете выбрать часы, которые подходят Вашему профессиональному стилю и не слишком бросаются в глаза.