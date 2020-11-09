«Продолжают делать, что хотят» – Развожаев о работах в Языковой балке

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«Продолжают делать, что хотят». Правительство Севастополя признало, что пока не в силах остановить вывоз грунта в Языковой балке. Об этом стало известно на аппаратном совещании в понедельник, 9 ноября. Ранее принятое решение о приостановке движения техники на участке опротестовано, а потому потеряло свою силу на время судебных разбирательств.

ВЛАДИМИР БАЗАРОВ, исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя:

«- Прокуратура пока не видит возможности остановить действия. Мы по «административке» должны зайти в суд, чтобы временную остановку опять организовать.

— Мерами прокурорского реагирования нельзя остановить?

— Невозможно, потому что там два решения по приостановке деятельности опротестованы и сейчас рассматриваются судом».

Работы по вывозу грунта частник ведёт по непрошедшему согласование проекту, заказанному у третьих лиц. Свои действия он объясняет желанием обезопасить участок от потенциального оползня, но результаты проверки Севприроднадзора говорят о достижении обратного эффекта.

ЮЛИЯ ГАВРИЛОВА, директор Департамента природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя:

«- Мы подвергаем сомнению проектные решения, которые изложены в этом проекте. Мало того, что мы провели на прошлой неделе обследования опасных экзогенных геологических процессов – мы фиксируем усиление активности оползней на этой территории.

— Короче говоря, никто проект не согласовывал?

— Нет. Проект нами не согласован.

— То есть, продолжают делать, что хотят».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил своему заместителю Светлане Пироговой проработать данный вопрос с природоохранной прокуратурой и судом.