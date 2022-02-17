Продовольственную инфляцию в Севастополе формировали сырая погода и плохая логистика

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Севастопольское отделение Центрального банка РФ обновило статистику по годовой инфляции.

Темп прироста цен на продовольственные товары в Севастополе в январе разогнался почти до 16%. Дорожал «борщевой набор», компоненты которого в начале этого года поставщики предпочитали направлять на более удобный в плане хранения и транспортировки материк. Это значительно сократило поставки на местные прилавки картофеля, свеклы, моркови и лука, и повысило цены на них. Капуста, огурцы и свежая зелень тоже подросли в стоимости – за счет январского увеличения расходов местных тепличных хозяйств на отопление и освещение в холода. Молочка – включая мороженое — традиционно дорожала из-за роста затрат производителей на электроэнергию, логистику, ветпрепараты и упаковку.

Непродовольственные товары немного притормозили в росте цен – до 6,2%. Здесь дорожало топливо, поскольку выросли цены на него на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (там закупаются местные заправки, не входящие в структуру крупных нефтяных компаний). Но при этом дешевели медицинские товары: так как по сравнению с прошлым годом сейчас улучшилась ситуация с поставками в регион продукции из данного сегмента.

Услуги выросли почти до 8%, и их формировали, прежде всего, внеплановое повышение с 1 января минимального размера взноса на капитальный ремонт, и подорожавшие на фоне смягчения коронавирусных ограничений цены в кино и театры.

Общая же инфляция в Севастополе в январе продолжила расти. Она составила чуть более 11%, и остаётся выше окружной (9%) и российской (8,7%). Также ЦБ фиксирует общий рост инфляции в стране по всем основным группам товаров и услуг, но рассчитывает, что в результате проводимой денежно-кредитной политики этот показатель в нынешнем году снизится до 5 – 6% и вернется к 4% в середине 2023 года.