Проект благоустройства сквера у памятника Гагарину представили севастопольцам

Озеленение, детские площадки и перголы. Севастопольцам представили проект благоустройства сквера у памятника Юрию Гагарину. Во вторник, 23 марта жители района, представители муниципальных и законодательных властей обсудили с подрядчиком, какой хотят видеть зелёную зону и высказал замечания по предложенному варианту.

ДЕНИС СОСНИЦКИЙ, заместитель директора по капитальному строительству ООО «Севпроектмонтаж»: «На этом участке расположен памятник Гагарину, площадка для отдыха, детские площадки. На пешеходной хоне расположены перголы, различные мафы. Было разработано несколько вариантов детских игровых комплексов»

Это и многое другое проектировщик планирует разместить на территории площадью чуть больше 1 га. Рассказывая об элементах благоустройства представитель компании-подрядчика – общества с ограниченной ответственностью «Севпроектмонтаж» – рассказал, что жители района смогут выбрать плитку, которой будут выкладывать пешеходные дорожки. В небольшом сквере также запланировано дополнительное озеленение.

ДЕНИС СОСНИЦКИЙ, заместитель директора по капитальному строительству ООО «Севпроектмонтаж»: «Ель – 32 штуки и кипарис – 7. Тут преимущественно хвойные растения, поэтому учитывая все ранее растущие здесь растения, будет высадка таких хвойных деревьев».

После презентации горожане высказали мнения, пожелания и замечания. Несколько предложений озвучил председатель научно-методического совета при Севнаследии Григорий Донец.

ГРИГОРИЙ ДОНЕЦ, председатель научно-методического совета при Севнаследии Управлении охраны объектов культурного наследия Правительства Севастополя: «Конечно, наличие самого проекта многострадального сквера у памятника Гагарину – это уже большая радость для жителей. Я внёс предложение: перед памятником предусмотреть площадку. На которой проводятся памятные мероприятия по случаю дня космонавтики, детей здесь бывает много, а площадки нет, а она должна быть».

Общественник категорично высказался относительно места для туалета. По проекту мобильная конструкция будет находиться прямо за памятником Юрию Гагарину. Григорий Донец попросил подрядчиков перенести его в противоположную часть сквера.

ГРИГОРИЙ ДОНЕЦ, председатель научно-методического совета при Севнаследии Управлении охраны объектов культурного наследия Правительства Севастополя: «Я внёс предложение, чтобы оградить Карантинную балку на севере сквера. Там нужно установить ограду, чтобы предотвратить травмы, дети бегают, со склона улетят»

В целом, люди просят обратить внимание именно на безопасность будущей общественной территории, а также на удобство расположения объектов в сквере.

СЕРГЕЙ МИРОШНИКОВ, житель дома №1-Б по улице Репина: «Мне всё нравится, когда делается всё новое, для людей. Единственное пожелание жителей данных домов организовать удобства посещения этого сквера-парка – чтобы дорожки проходили удобно. Есть пожелание, конечно, ограждение доделать вдоль дороги, потому что когда сделают сквер его будут посещать много детей на велосипедах, на скейтах, самокатах, чтобы они не вылетели на дорогу».

На этом обсуждение представленного проекта по благоустройству не закончилось. Спикер Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев рассказал, что стенды с визуализацией разместят в здании администрации Гагаринского района.

ВЛАДИМИР НЕМЦЕВ, председатель Законодательного собрания Севастополя: «Все замечания и предложения проектировщиком были зафиксированы, но чтобы больше людей смогли высказать свои предложения, мы приняли решение на неделю продлить общественные обсуждения».

Замечания и предложения по поводу преображения зелёной зоны севастопольцы могут также направить на электронную почту государственного бюджетного учреждения «Парки и скверы». Всю информацию о проекте благоустройства специалисты разместят в социальных сетях.

Дарья Юхновская, Денис Александрович, «Севинформбюро»