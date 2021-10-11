Проект газификации 5 км Балаклавского шоссе за 176 млн рублей зашёл в экспертизу

Проект газификации жилого сектора в районе 5-го километра Балаклавского шоссе готов и отправлен на экспертизу. Об этом доложил директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя Евгений Горлов. Глава ведомства отметил – в ходе разработки проектировщики столкнулись с непредвиденными трудностями.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «При прохождении трассы (а это 8 километров низкого и 0.7 километров среднего давления) были задокументированы участки, которые не вошли в правовое поле Российской Федерации. 4 участка, через которые мы не могли пройти. Это были замечания ДИЗО и Севреестра».

Департаменту городского хозяйства удалось связаться с собственниками и убедить их сделать проекты межевания территории.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя:

«- Общая стоимость будет порядка 176 миллионов – на выполнение этих работ.

— Когда из экспертизы выйдет?

— Зашли на прошлой неделе. Сейчас пройдём входной контроль. Думаю, что через неделю-полторы».