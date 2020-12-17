Проект капремонта дороги в Ялту через Ай-Петри оценили в 420 млн рублей

В 420 млн рублей специалисты оценили проектно-изыскательские работы по капремонту дороги Бахчисарай — Ялта через гору Ай-Петри. Об этом уточняется в распоряжении главы Крыма об определении единственного исполнителя.

Вся ялтинская набережная «покрыта» бесплатным WI-FI «Определить ООО «Региональная строительная компания-ЮГ» единственным исполнителем по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги Бахчисарай – Ялта», с ценой контракта 420 млн рублей», – уточнили в сообщении.

Планируется, что проект будет разработан до 2022 года.