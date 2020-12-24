Компания “Euromed” предлагает на рассмотрение разработанные различные фонды для нашего населения. Среди всего списка стоит выделить проект “Международные стажировки”, о котором сегодня речь и пойдет в данной статье.

Данный проект больше всего рассчитан и разработан для медицинского персонала (врачи, провизоры, средний медицинский персонал и фармацевты, студенты медицинских университетов, а также средних учебных медзаведений). В данном фондовом проекте присутствуют познавательные и обучающие поездки с широкопрофильным и узконаправленным уклоном. Ведь для работников в медицинской сфере развиваться и набирать опыт без практики в стажировках, летних и учебных практик, полноценно работая и помогая, будучи ассистентом в одной из ведущих клиник Польши — очень сложно, и все вышеперечисленное достаточно важным является для врача и медицинского персонала. Поучаствовать в таких медицинских стажировках могут студенты, выпускники ВУЗов украинских, российский, беларусских, казахских, а также и старший, и средний медперсонал. Более детально тут https://www.euromed-f.com/projects/international-internships/.

Основными целями польского проекта является возможность ознакомить врачей и помогающего персонала с реальными жизненными условиями в польских больницах и амбулаториях, с которыми они могут встретиться в будущем один на один у себя на родине. Благодаря такой практики врачи и медицинские ассистенты смогут получить бесценный опыт, который им будет важен и полезен в будущем. Польская медицина сегодня достигла непревзойденных высот и развития, догнав славноизвестную израильскую медицинскую сферу, которой доверяют люди со всего мира. В Польше в любой больнице частной и государственной вы встретите современное высокотехнологичное оборудование, за которым будут работать опытные и квалифицированные врачи, способные на многое. В Польше медицина находится на высоком уровне и здесь людей лечат качественно и ответственно. Европейская медицина и оценивается дорого, если вы захотите запломбировать зуб, вылечить коленный сустав, записаться к окулисту, гинекологу и прочим врачам, но все затраты покрывает медицинская страховка. Надеюсь к такому уровню лечения дойдем и мы, если будем почаще отправлять в медицинские командировки наших будущей враче по проекту «Международные стажировки», разработанный компанией “Euromed”.