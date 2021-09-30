Проект оперного театра в Севастополе одобрили уже после заливки фундамента

Театр оперы и балета в Севастополе одобрен Главгосэкспертизой на этапе котлована. Об этом сообщила пресс-служба учреждения. В информационной справке напоминается о том, что севастопольский культурно-образовательный кластер разместится в центре города, на берегу между Артиллерийской и Карантинной бухтами. Его площадь – около 50 тысяч гектаров.

На территории должен появиться большой парк. А среди возводимых объектов – Академия хореографии, Музейный комплекс, жилой дом для сотрудников кластера, а также Театр оперы и балета, проект строительства которого и рассмотрели специалисты Главгосэкспертизы. Заказчиком работ выступает фонд «Национальное культурное наследие». Он же их и профинансирует.

Отметим, что первым объектом, который начали строить на мысе Хрустальном стал как раз жилой дом. Следом – Академия хореографии. И вот только сейчас, когда уже вырыт гигантский котлован, в котором ведутся бетонные работы, проект Театра оперы и балета одобрен Главгосэкспертизой. Площадь застройки составит 15 140 кв. м., а общая – 61 361 кв. м. Здание будет «летящей» формы с консольной террасой.

В нём будет два зала – Большой на 1100 мест, и Малый – на 200. Ещё один зал станет репетиционным. На подземных этажах устроят автостоянку, склады, технические помещения. Проектом предусмотрен и ресторан на 350 посетителей.