Проект реставрации Дворца пионеров новый подрядчик представит в декабре 2020 года

Фото: Алёна Назаркина

Проект первой очереди ремонта Дворца детского и юношеского творчества новый московский подрядчик, ООО «Винкайт», представит до 15 декабря. Такой срок в интервью телеканалу «НТС» назвал директор учреждения дополнительного образования для детей Александр Осокин.

Напомним, здание – объект культурного наследия. Западный фасад Дворца, выходящий к морю, находится в аварийном состоянии. Ремонт здесь планировали начать в 2020 году – для этого в течение пяти лет руководство учреждения запрашивало 54 миллиона рублей. Однако деньги так и не были выделены, контракт с предыдущим разработчиком проекта был расторгнут, а здание продолжает разрушаться. На нового подрядчика директор Дворца детского и юношеского творчества возлагает большие надежды.

АЛЕКСАНДР ОСОКИН, директор севастопольского Дворца детского и юношеского творчества: «У них очень большой опыт работы в этом направлении. Хочу сказать так: мне нравится диалог с ними, они слышат наши потребности. Но они пока касаются крыши, западного фасада и ливневых стоков. И они понимают, что сейчас надо сделать так, чтобы остановить разрушение».

Отдельная и наиболее важная статья расходов – системы безопасности Дворца детского и юношеского творчества, отметил Александр Осокин. Система контроля управления доступом, охранная и пожарная сигнализации уже установлены, однако предстоит ещё немало работы.

АЛЕКСАНДР ОСОКИН, директор севастопольского Дворца детского и юношеского творчества: «Ещё нам предстоит поставить систему дымоудаления, дренчерные завесы в коридорах атриума, здание у нас – атриум, и систему аварийного пожаротушения. Только на эти мероприятия в следующем году нам потребуется освоить 41 миллион рублей, который Департамент образования пообещал. А как вы хотите, если в здании одновременно находятся 800 – 1000 человек?»

Как Дворец пионеров отметил 95-летие? Чем завершился «Летний марафон» в образовательном учреждении? И на кого следует возложить ответственность за восстановление разрушенных гипсовых фигур пионеров, которые создал севастопольский скульптор Станислав Чиж? Подробная беседа с директором Дворца детского и юношеского творчества – в новом выпуске программы «Актуальное интервью».