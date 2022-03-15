Проект строительства новой ЛЭП вдоль ЮБК поставлен на паузу

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Миллион деревьев в заказнике «Байдарский» не будут вырубать ради строительства новой линии электропередач. Сейчас проект поставлен на паузу. Об этом рассказал губернатор Севастополя в прямом эфире на ForPost.Напомним, в конце прошлого года стало известно о проекте строительства ЛЭП от Севастополя до Алупки. Для его воплощения требовалась вырубка около одного миллиона деревьев, в том числе краснокнижных. Позже власти города, Севприроднадзор и Южное межрегиональное управление Росприроднадзора заявили, что они не только не согласовывали проект, но и не получали его на одобрение. Также в это время появилась информация, что аванс на строительство в размере 750 миллионов рублей уже выделен. В февраля для разъяснения этого резонансного вопроса в Севастополь приезжали эксперты Минэнерго РФ. В прямом эфире на ForPost губернатору напомнили об этой встрече и попросили озвучить, какие были приняты решения после этой встречи. «Понятно, что самый проблемный – второй участок, который должен проходить по заповеднику. Понятно, что в том виде, в котором проект был заявлен, – ЛЭП через заповедник – он реализован не будет. Это совершенно четкая позиция и моя, и правительства», — заявил глава города. Минэнерго предложили построить на заповедном участке кабельную линию. Но Развожаев отметил, что такое решение не выход. В то же время Севастополь также подготовил предложение.«Интересное техническое решение, более дорогое, но с минимальным ущербом, которое позволит и реализовать проект, и сохранить природу Севастополя. Даже кабельная трасса там не представляется хорошим решением. Хотя это однозначно лучше, чем ЛЭП с 50-метровой защитной полосой – это вообще трагедия, которую ни в коем случае нельзя допустить», – сказал Развожаев, добавив, что сейчас оформляется техническое решение проекта. Губернатор еще раз подчеркнул, что проект поставлен на паузу. Он отметил, что несмотря на то, что действующая ЛЭП построена в 1930-х годах и требует модернизации, при нормальном обслуживании может еще работать и справляться со своими нагрузками.