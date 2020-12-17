Проект застройки мыса Хрустальный пообещали показать через неделю

Документацию по планировке территории и визуализацию Театра оперы и балета, а также Академии хореографии на мысе Хрустальный опубликуют через семь дней. В Севастопольском центре культуры и искусств по адресу улица Ленина, 25 организуют экспозицию. Такое обещание губернатор Севастополя Михаил Развожаев разместил на своей странице «ВКонтакте».

Глава города добавил, что общественные обсуждения будут проходить в режиме онлайн из-за ограничений, которые накладывает пандемия коронавируса.

«Поэтому прошу дождаться этих документов и визуализации, и высказывать своё мнение», – подчеркнул Михаил Развожаев.

Источник: https://vk.com/razvozhaev_m

По словам губернатора, архитектурный облик музейного комплекса ещё не сформирован. На предполагаемом месте размещения сейчас проводят археологические раскопки. Окончательного решения о строительстве комплекса на этом месте пока нет.

Также нет завершённой концепции Мемориального комплекса Героическим защитникам Севастополя. Михаил Развожаев предложил Фонду «Национальное культурное наследие» провести Всероссийский архитектурный конкурс на эту концепцию, но окончательный выбор пообещал оставить за горожанами.