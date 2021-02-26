Проект зрительного зала «Ракушки» рассмотрели севастопольские архитекторы

Фото: Архив НТС

Проект зрительного зала «Ракушки» с обустроенным шахматным клубом представили на заседании Архитектурно-художественного совета в пятницу, 26 февраля.

На суд участников были представлены два варианта исполнения. Однако более современный вариант достаточно быстро отмели. По мнению представителя проектной организации, такое исполнение будет выбиваться из общей концепции бульвара, но в то же время будет акцентировать на себе внимание.

Проект, который понравился большинству членов совета, максимально соответствует общему ансамблю Приморского бульвара. Шахматный клуб предложили перенести за лицевую линию фасада, а на этом месте установить обычные столы и лавочки с возможностью зарядки гаджетов.

Зрительный зал остаётся трехлепестковым, у лавочек сделают спинки. В центральной части амфитеатра разместят территорию с афишей – её оборудуют крышей и добавят зону для операторов.

Членам Архитектурно-художественного совета понравился первый вариант проекта, но посчитали, что его нужно будет доработать: заменить перголы на беседки, рассчитать высоту опор освещения.

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