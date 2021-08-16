Проектирование и производство металлоконструкций, быстровозводимых зданий

Быстровозводимые каркасные здания представляют собой современные легкие здания, в основе которых металлический каркас. Данная технология широко применяется в малоэтажном строительстве, в частности, таким способом возводятся многоквартирные общежития и жилые дома. Также каркасная технология широко используется в строительстве коммерческих объектов. Это торговые, складские, офисные и прочие сооружения.

Из большого разнообразия используемых для строительства таких зданий материалов распространение получают объекты из легких металлоконструкций. Это объясняется тем, что они позволяют быстро строить любые объекты без ущерба качеству. По этому методу создаются здания, сооружения любых форм, габаритов. При необходимости можно провести перемонтаж или надстройку.

Преимущества быстровозводимых каркасных зданий

Востребованность быстровозводимых зданий объясняется тем, что они обладают следующими преимуществами:

Металлические конструкции устойчивы к воздействию грибка, плесени. На деталях каркаса не образуется ржавчина, благодаря этому срок службы зданий составляет больше полувека. Экономия времени – еще одна особенность подобных сооружений. Монтаж сооружения занимает минимум времени, поскольку на объект доставляются готовые элементы, соединяемые без болтовых соединений, сварки. Экономия средств получается за счет низкой стоимости строительных материалов по сравнению с традиционными решениями. Для монтажа сооружений потребуется минимальное количество рабочих. Это отражается на конечной стоимости объекта. Для строительства зданий не потребуется устройство массивного фундамента. Это благодаря тому, что конструкция сравнительно легкая и допускает устройство более легкого основания. Готовые здания получаются устойчивыми к землетрясениям. Также для строительства используют негорючие материалы, это делает здание пожаробезопасным.

Где заказать строительство быстровозводимых зданий?

Компания ООО «Волга-Энергогаз» тут занимается строительством зданий по каркасной технологии по доступным ценам. Производственные мощности, наличие качественных строительных материалов позволяют нам справляться с возведением объектов любой сложности. На все выполняемые работы даем гарантии. В нашем штате опытные строители, выполняющие все поставленные задачи оперативно. Возводим объекты в обговоренные с заказчиком сроки без задержек. Стоимость здания рассчитывается индивидуально для каждого клиента с учетом сложности объекта, срочности работ, площади, типа строения и прочих факторов.