Проектом реконструкции Панорамы займётся «Равелин»

Музей героической обороны и освобождения Севастополя заключит контракт на доработку проекта реставрации здания Панорамы с компанией «Равелин», пишет новостной портал ForPost. Общество с ограниченной ответственностью «Равелин» победило в конкурсе, предложив выполнить работу за 6,874 млн рублей.

Напомним, первый конкурс на создание научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия «Здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» объявляли ещё в 2016 году. Контракт на сумму 12,4 млн рублей подписали с ООО «КВС-Строй».

По словам представителей музея, уже подготовленную документацию приходится менять из-за изменившихся требований законодательства, а также из-за необходимости разработки мероприятий по сохранению художественного полотна. Доработать имеющуюся документацию, согласно проекту контракта, компания должна до 20 декабря 2021 года. Работы будут профинансированы за счёт целевой субсидии из бюджета Российской Федерации.

Сейчас «Равелин» выполняет уже второй контракт по реконструкции музейного комплекса на Сапун-горе, а в октябре 2020 года стал подрядчиком реконструкции Исторического бульвара. Компания сменила ООО «Меандр», который подозревают в хищении средств. Стоимость нового контракта составила 125,5 млн рублей.

Но в апреле этого года выяснилось, что исполнение контракта невозможно из-за плохого проекта. Завершить реконструкцию бульвара и реставрацию Панорамы надеются одновременно — к концу 2023 года. Контракт на проведение реконструкции с ООО «Равелин» пока остаётся в силе.