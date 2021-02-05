Проезд автомобилей на Ай-Петри будет ограничен во время снегопада — власти

Власти Ялты ограничат движение на участке дороги на Ай-Петри, если начнется снегопад, передает пресс-служба горадминистрации.

В горах Крыма ожидается мокрый снег, туман и порывы ветра «Оперативным штабом рассмотрены меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения на автодороге Бахчисарай – Ялта в связи с высокой опасностью снежных заносов и схода снежных лавин на участке на 50-55 км (в районе подъема на гору Ай-Петри)», – уточнили в администрации.

Исключение — полноприводные автомобили повышенной проходимости, оборудованные средствами противоскольжения.