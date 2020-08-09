Профессиональная косметика и ее плюсы

Волосы – одно из главных украшений каждой женщины, но в условиях современного мира непросто добиться, что бы они всегда выглядели здоровыми, ухоженными и блестящими. Регулярные укладки, окрашивания и просто экология большого города травмируют волосы и портят их внешний вид. Можно бороться с этим народными средствами, но наука не стоит на месте, и каждый год появляются новые средства, позволяющие добиться действительно впечатляющего результата. Одним из способов, помогающих вернуть волосам сияние и блеск, является глянцевание. Вот заказать профессиональную краску для волос для домашнего использования и профессиональную косметику для парикмахеров, косметологов вы можете на сайте colourmania.ru.

Что собой представляет процедура глянцевания

По сути это одна из разновидностей ламинирования волос, во время которой питательные вещества как бы запаиваются внутрь волоса, на котором в процессе образуется защитная пленка, придающая зеркальный блеск и предотвращающая дальнейшие повреждения. Глянцевание волос позволяет восстанавливать их структуру изнутри, так как питательные вещества, витамины и аминокислоты, попадающие в сердцевину при раскрытии чешуек, после термообработки остаются внутри на протяжении 3-4 недель.

Существуют две технологии проведения глянцевания

молекулярная, когда препараты наносятся по всей длине волос, не затрагивая корни и кожу головы;

кутикулярная, когда средства активно втираются в прикорневую область и кожу, после чего равномерно распределяются по всей поверхности волос.

Оба метода способствуют активному восстановлению волос и придают им потрясающий вид.

Как проводится

Это процедура довольно сложная и происходит в несколько этапов, поэтому, что бы не разочароваться в результате, лучше доверить ее проведение профессионалу.

В большинстве салонов для этой процедуры используются средства марок L’Oreal Professionnel и EVA Professional, чуть реже используются Matrix и Emmediciotto.