Профессиональное рукоделие. Бусины из натуральных камней

Как сделать браслет из бусин: пошаговый МК для начинающих

Браслеты из бусин — это недорого и доступно для любого человека, а в итоге вы получите украшение, которое дополнит костюм в любом стиле. Бусины очень разнообразны по форме и материалу, из которого они сделаны: стекло и камень, пластик и дерево, металл и кости — их просто нет в списке.

А если вы используете разные аксессуары: аксессуары, ленты, кружева, кожу и т. д., то возможности создания чего-то красивого и индивидуального становятся практически безграничными. С древних времен человечество создавало и носило браслеты. И вот интернет-магазин НandmadeМart предлагает вам изделия и украшения ручной работы из натуральных камней — каменные бусины натуральные по доступной цене.

Их первая функция была как амулеты, защитники от враждебного влияния человека. Где-то это продолжается и сейчас, если браслет сделан из натуральных камней. В конечном счете, их благотворное влияние и энергия неоспоримы. Но достаточно того, что ваше украшение нравится вам и улучшает настроение.

Самые простые браслеты из бисера своими руками доступны даже ребенку. Да и многие, наверное, делали это самостоятельно, добираясь до маминых резервов. Просто бисерные бусы на веревочке, которые раньше носили все дети во дворах пяти и девятиэтажек.

Если бусинки очень декоративные и нить эластичная, то почему бы и нет. Используя аксессуары, отделы рукодельных магазинов, которые теперь можно найти в даже в самых небольших городах, вы можете усложнить дизайн и добавить украшений. В исключительных случаях ассортимент интернет-магазинов, продающих ювелирные аксессуары, очень широк. И ленты, кружева, шнуры, цепочки не проблема вообще.

Есть много вариантов шаров и лент. Для самых простых понадобятся только узкие, тонкие синтетические полоски и жемчуг с достаточно большим отверстием. Обрежьте край ленты под крутым углом и слегка положите его поверх пламени зажигалки, чтобы он не сдавливался.

Не переусердствуйте — если вы слишком сильно сожжете, то есть узлы, которые сжимают края. Сдвиньте назад с расплавленного края полоски на расстоянии 15-20 см, чтобы вы могли завязать узел, затем закрыть его, чтобы положить шарик на ленту, снова сделать узел и повторять до конца браслета. Завершите свою работу. Разрежьте два конца ленты и растопите их. Ваш браслет готов.

Другой способ — пришить бусы к ленте. Расстояние между ними равно диаметру жемчуга. Вместо ленты можно использовать узкое кружево. И если расстояние между бусами утроится, если вы сделаете три стежка, то тип украшения станет еще более декоративным и необычным.