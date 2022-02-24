Баскетбол – вид спорта, который не оставляет равнодушным.

На что делать баскетбольные прогнозы

Для баскетбольных матчей букмекеры предлагают множество ставок на статистику. Капперы в свою очередь делают прогнозы на количество фолов, процент попаданий трехочковых и двухочковых бросков и другие события.

Немалый интерес вызывают долгосрочные прогнозы, такие как победа в турнире: чемпионство ЦСКА в Евролиге или «Даллас Маверикс» в НБА. Такие прогнозы часто предлагают бесплатно, поскольку их отличает длительная актуальность, а значит посмотреть их могут многие.

События для баскетбольных прогнозов

Баскетбол богат на события для прогнозирования. Главное место среди них занимают матчи Национальной баскетбольной ассоциации. Матчи не только хороши для просмотра, но и проводятся ежедневно, поэтому всегда можно получить сегодняшние прогнозы.

Привлекательны для прогнозов континентальные клубные турниры: Евролига и Кубок Европы. Эти соревнования привлекают любителей ставок за счет участия российских команд: завсегдатаем Евролиги является московский ЦСКА, а еще на них можно поставить сегодня или завтра.

Помимо европейских соревнований, хорошо прогнозируются и национальные чемпионаты вроде испанского. В России местный чемпионат заменяет Единая лига ВТБ – соревнование с участием представителей государств из постсоветского пространства.

Помимо клубных соревнований, прогнозы на баскетбол делают на международные турниры, такие как Олимпийские игры, проводимые раз в четыре года, Чемпионаты мира и Европы. Их недостаток заключается в эпизодичности. Сложно анализировать состояние команд, которые сформировали за неделю перед началом турнира.

Прогнозировать товарищеские матчи в баскетболе крайне непросто. В них соперники лишены мотивации, их цель проверить ближайший резерв. Прямая противоположность таким играм – матчи квалификационных турниров, где соперники заряжены на борьбу, поскольку хотят попасть в основные соревнования.