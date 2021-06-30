Программа парка живой истории «Федюхины высоты» на 3-4 июля

Поучаствовать в исторических развлечениях и насладиться природой приглашает на этих выходных парк «Федюхины высоты».

Вас ждут:

— Ремесленные мастер-классы для детей и взрослых;

— Кулинарный мастер-класс по приготовлению средневековых вафель;

— Захватывающее шоу гладиаторов;

— Экскурсии по истории Античности, Средневековья и Крымской войны;

— Стрельба из луков, арбалетов и стрелометов.

Больше подробностей – в официальной группе парка «ВКонтакте». Для записи на мастер-классы, экскурсии и шоу звоните +7 978 240-20-20.