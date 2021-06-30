Программа парка живой истории «Федюхины высоты» на 3-4 июля

Поучаствовать в исторических развлечениях и насладиться природой приглашает на этих выходных парк «Федюхины высоты».
Вас ждут:
— Ремесленные мастер-классы для детей и взрослых;
— Кулинарный мастер-класс по приготовлению средневековых вафель;
— Захватывающее шоу гладиаторов;
— Экскурсии по истории Античности, Средневековья и Крымской войны;
— Стрельба из луков, арбалетов и стрелометов.
Больше подробностей – в официальной группе парка «ВКонтакте». Для записи на мастер-классы, экскурсии и шоу звоните +7 978 240-20-20.