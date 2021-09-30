Программы и функционал современных посудомоечных машин

Перечислим самые часто встречающиеся возможности и программы, которые имеются в современных посудомоечных машинах:

быстрая мойка хороша для очистки посуды с незначительными загрязнениями; интенсивная — используется для мытья сильно загрязненной посуды: для этой программы характерна высокая температура воды и увеличенное время работы, что очень важно для качественного мытья кастрюль, посуды с высохшими частицами еды и сковород; деликатная — используется для посуды, выполненной из стекла, и которую нельзя мыть водой высокой температуры, например, бокалы, рюмки и т.д.; экономичная — программа для мытья не сильно загрязненной посуды; температура воды в этой программе — 50-55 градусов, что экономит до 25 % потребления электроэнергии; ополаскивание — эта функция поможет немного сполоснуть посуду, но не мыть ее; нужна для предотвращения неприятного запаха от остатков пищи и, при необходимости, дозагрузки посуды; половинная загрузка — нужна, если вы не любите собирать посуду до полной загрузки посудомойки, а планируете вымыть меньшее количество кухонной утвари; таймер отсрочки — эта функция есть у большей части современных посудомоечных машин; нужна для запуска процесса мытья в определенное время.

Очистка фильтра

В каждой посудомоечной машине есть фильтр, который расположен примерно в середине дна камеры. Иногда его необходимо вынуть и вручную очистить от жирных отложений и пищевых остатков.

В дорогих моделях этот фильтр самоочищающийся.

Уровень шума

У большинства современных посудомоечных аппаратов этот параметр не критичен, некоторые дорогие модели работают практически без шума.

Защита от протечек воды

Это один из важнейших критериев при выборе этого кухонного помощника. Самое слабое место у посудомоек — шланги слива и подачи воды и сам корпус прибора.

Корпус аппарата защищает от протекания поплавок и поддон — если вдруг в поддон попала вода, то поплавок поднимется и отключит прибор. Защита шлангов представляет собой вложенные «двойные» шланги — если влага попала во внешний шланг, то прекращается подача воды.