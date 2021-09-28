Программу национальных проектов в Севастополе планируют реализовать на 96%

Фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Национальные проекты в Севастополе планируют выполнить на 96%. Достижение стопроцентных показателей прогнозируется при реализации трёх национальных целей: комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация. Об этом заявил начальник Управления проектной деятельности Правительства Севастополя Григорий Прохватилов.

ГРИГОРИЙ ПРОХВАТИЛОВ, начальник Управления проектной деятельности Правительства Севастополя: «На сегодняшний день прогнозируется 100% достижения или уже достигнуто, а по некоторым даже перевыполнено 125 из 135 показателей. Это составляет 93% от общего числа показателей, если взять их в совокупности. Отмечу, что согласно отчёту Контрольно-счётной палаты о мониторинге достижения целевых показателей региональных составляющих национальных проектов в Севастополе за 2020 год было достигнуто лишь 70%».

Григорий Прохватилов отметил, что на достижение национальных целей в этом году планируется направить 4 миллиарда 266 миллионов рублей. 1 миллиард 620 миллионов рублей потратят на реализацию нацпроекта «Демография», почти столько же – на нацпроект «Безопасные и качественные дороги».