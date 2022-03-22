Программу «Севастополеведение» одобрили на федеральном уровне

Учебная программа «Севастополеведение» была одобрена на заседании федерального учебно-методического объединения при Минпросвещении России. О достижении севастопольских педагогов и о дальнейшей работе рассказала сенатор Российской Федерации и автор курса Екатерина Алтабаева. Это первая региональная образовательная программа по истории, которую утвердили на федеральном уровне.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «Программа, которая была подготовлена, мы её вместе с Институтом развития образования города Севастополя корректировали. Для меня важно было, чтобы там не было никаких исторических ошибок. Учебно-методическое сопровождение курса – конечно, это, прежде всего, дело нашего Института развития образования. Нужно сказать «спасибо» коллегам, прежде всего, Екатерине Михайловне Поливянной, которая курирует преподавание «Севастополеведения» за большую работу по подготовке данной программы».

Члены учебно-методического объединения высоко оценили программу и назвали её образцом для других субъектов России. Тем не менее, работа авторов на этом не заканчивается. Чтобы «Севастополеведение» стало частью основной учебной программы в городских школах, необходимо приложить усилия как на региональном, так и на федеральном уровнях.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «Мы очень надеемся на то, что, поскольку у нас есть программа, которая утверждена на федеральном уровне, мы хотели бы, чтобы учебники по «Севастополеведению» дорабатывались. Я не могу сказать, что есть какие-то замечания к содержанию нынешних учебников, а вот к методической их организации – есть вопросы. Потому что сейчас это скорее книги для чтения, они объёмны по содержанию – те учебники, которые создавались в украинское время, и нам бы нужно на каждую параллель с 5 по 11 класс учебник, который будет рассчитан на 1 урок в неделю».

Екатерина Алтабаева отметила, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев оказывает значительную поддержку в этом направлении, кроме того, уже достигнуты предварительные договорённости с аттестованным издательством. Однако теперь законодателям предстоит провести работу над тем, чтобы преподавание региональной истории в сетке учебных часов во всех российских школах было одобрено и обоснованно.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «Дорогу осилит идущий. Всегда нужно верить, что всё получится. Я помню очень хорошо, как в украинское время мне говорили: «То, что вы, Алексей Михайлович Чалый, Виталий Васильевич Коваленко пытаетесь делать, и этот курс, который создан – это невозможно, потому что с точки зрения Украинской центральной власти – это сепаратизм. Вам этого никто не разрешит». Но нам этого никто и не запретил. А поскольку не запретил, мы это делали все годы, пока были в составе Украины».

С курсом «Севастополеведение» знакомы тысячи севастопольских школьников. Он был создан для того, чтобы рассказать молодёжи об истинной истории города и преподавался с 1995 года. Телеканал «НТС» всегда поддерживал развитие этого курса. На его основе был создан телевизионный «Проект 17.83», который решением Департамента образования Севастополя передан во все школы города. По мнению сенатора Екатерины Алтабаевой, именно благодаря знанию краевой истории воспитываются настоящие патриоты, способные отстаивать интересы своей Родины.