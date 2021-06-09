«Произошёл взлом магазина»: севастопольский предприниматель пожаловался на действия ТЦ

В редакцию «Независимого телевидения Севастополя» обратился предприниматель Дмитрий Филиппов. Бизнесмен сообщил о том, что руководство одного из торговых центров города нарушило его права и условия заключённого договора.

ДМИТРИЙ ФИЛИППОВ, предприниматель: «В январе 2021 года мы заключили договор на 11 месяцев с ООО «Планета Спорт». Договор до 30 ноября 2021 года. На сегодняшний момент «Алишоп» закрыт, опечатан, в нём нет товара, я не могу забрать товар свой. То есть деятельность магазина прекращена полностью».

По словам предпринимателя, он своевременно вносил арендную плату, однако в конце мая представители торгового центра потребовали его освободить помещение к 1 июня. Как сообщил Дмитрий Филиппов, освободить площадку в столь короткий срок было невозможно, а альтернативы арендодатели не предоставили. Более того, представители центра прислали уведомление, в котором сообщалось, что если предприниматель не освободит помещение, сотрудники вывезут оттуда имущество самостоятельно.

ДМИТРИЙ ФИЛИППОВ, предприниматель: «С 4-го по 5-е число ночью произошёл взлом магазина, потому что мы закрыли магазин на навесной замок, и все товары из магазина исчезли, включая оборудование, кассу, наличные деньги в кассе. Мы обратились в полицию, написали заявление о краже имущества. После этого полиция начала разбираться в произошедшем, общалась, я так понимаю, с торговым центром, торговый центр никаких внятных объяснений не дал по этому поводу».

По словам предпринимателя, только 8 июня полиции удалось установить, что товары до сих пор находятся в одном из помещений центра. Дмитрий Филиппов уверен, что такие действия со стороны арендодателя – неправомерные, он готовит иск в суд.

Официальный комментарий ни в отделе аренды, ни юрист компании к моменту выхода материала дать не смогли.

Не удалось получить каких-либо разъяснений и у севастопольского уполномоченного по защите прав предпринимателей: по телефону в аппарате омбудсмена сообщили, что он не вправе вмешиваться в споры между двумя субъектами хозяйственной деятельности. Редакция «НТС» направит информационный запрос в правоохранительные органы и продолжит следить за ситуацией.