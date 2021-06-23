Производство и продажа геосинтетических материалов

Утепление чердака: геотекстиль – отличная находка

Живешь себе много лет в своей уютной квартире на верхнем этаже, и не задумываешься ни о чем. Но когда-то все заканчивается, ведь все вокруг ветшает, и утепление перекрытия чердака над головой – в том числе.

Поскольку чердак нежилой и неиспльзуемый, чердачное ж/б перекрытие было утеплено просто расстеленным по нему слоем стекловаты. На нем в изобилии находился строймусор — куски шифера от недавнего ремонта кровли. Дому уже много лет, и слой утеплителя значительно "похудел" — просто слежался от времени. Двускатная шиферная кровля не всегда работала идеально — до ремонта случались протечки, в местах которых на стекловату капала вода и утеплитель превратился в свалявшиеся серые комья. У меня не было никакого желания выносить строймусор и остатки утеплителя с чердака. Я решил просто сделать новый слой утепления из рулонной минваты поверх старого, стекловатного. При этом, чтобы продлить срок службы минваты, решил "завернуть" ее в ветробарьер. Так, даже при протечке кровли, капли воды не нарушат структуру утеплителя. Если структура утеплителя сохранена, то даже замокший, он снова станет работать, когда подсохнет.

С чего начать? Конечно, с покупки материалов! И вот тут начались сложности, они упирались в стоимость материалов. Прикинув, что за кв. м. нужно было выложить 0, 44 доллара и, посчитав полную сумму, я с ужасом обнаружил, что цена ветробарьера будет равна стоимости непосредственно утеплителя. И это очень накладно по расходам.

Думай, думай, говорил я себе, выходя из магазина, и тут наткнулся на геотекстиль. Изучив его, пришел к выводу, что по плотности, материалу, фактуре и даже оттенку он во многом напоминает ветробарьер, кстати, производитель тот же самый! Решено – берем! Тем более, что за погонный метр полосы шириной 3, 2 м надо было заплатить всего 0, 76 доллара. Почувствуйте, как говорится, разницу с первым вариантом.

Довольный, я пришел домой, и вооружившись всеми материалами и инструментами, начал утеплять чердак. На все про все потратил около 80 долларов и несколько дней кропотливого труда, зато как приятно было осознавать, что все сам, да еще и сэкономить получилось. Само утепление произвел следующим образом: расстелил геотекстиль, раскинув сверху минеральную вату полосами плотно встык друг к другу. Ее толщина была обозначена 10 см, однако в результате она разбухает до 15, а местами и до 20 см (использовал вату урса гео). Уложив сверху геотекстиль и утеплив трубопроводы отопления, я закончил работу.

Что в результате? Дома стало гораздо теплее, меньше 22 градусов тепла даже в морозы не наблюдается, так что все очень довольны. Очень рад такому – недорого и очень быстро утеплился еще на долгое время. Если стекловатное утепление простояло около 50 лет, то, думаю, минваты хватит на столько же.