ПРОИЗВОДСТВО ПРОФНАСТИЛА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Профнастил: производство, качества, сфера применения

Проживание под открытым небом не очень хорошо увязывается с образом современного человека. Даже наличие крыши над головой еще не гарантирует, что хозяин будет чувствовать себя комфортно. Если кровля при выпадении осадков начинает протекать, можно сделать вывод, что она обустроена неправильно. Чтобы такого не произошло, необходимо подходить к ее созданию максимально грамотно. Материалов, которые при этом можно использовать, много, а профнастил достойно открывает этот ряд, ввиду несомненных преимуществ. Купить профнастил для крыши не составит никакого труда, если кликнуть по указанной ссылке https://ak-su.kz.

Профнастил и его конкуренты

Это значит, что даже очень требовательный потребитель сможет найти для себя подходящий вариант. Среди наиболее популярны на сегодняшний день кровельных покрытий следует отметить шифер и еврошифер. Но более практичными и современными являются разные виды черепицы, мастика, а также профнастил. Каждый из этих материалов имеет собственные характеристики, которые отличают его от других. И в качестве одного из самых удачных вариантов следует назвать профнастил.

Основные качества профнастила

Причиной того, что именно профнастил сегодня имеет наиболее широкое распространение, является наличие у этого покрытия целого набора удачных свойств. Ему характерны легкий монтаж, небольшая масса, широкий диапазон вариантов использования, надежность и прочность. Кроме того, профнастил отличается экологической чистотой, пожаробезопасностью и относительно небольшой стоимостью, если учесть, каким большим количеством положительных качеств он обладает.

Специфика производства профнастила

Все эти свойства достигаются за счет того, что в процессе производства профнастила используется специально оборудование, одним из главных видов которого является листогибочный станок. Благодаря подобным агрегатам получают профилированные металлические листы, которые могут дополнительно иметь еще и полимерное покрытие. Внешний вид профлиста напоминает шифер, но сделанный из металла. Жесткость данного покрытия довольно велика, но при этом ему не нужна обрешетка.

Область применения профнастила

Профлист может использоваться не только при обустройстве кровли, но и в случае, если необходимо провести облицовку фасада, построить ангар или павильон. За счет того, что профнастил выполняется в большом количестве вариантов расцветки, он позволяет реализовать самые разные дизайнерские идеи. Поскольку на поверхность профлиста нанесено полимерное покрытие, материал может прослужить очень долго в неблагоприятных условиях.