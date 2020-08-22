Прожиточный минимум для севастопольцев вырос на 6%

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Власти Севастополя озвучили новую величину прожиточного минимума для разных категорий граждан. По информации директора Департамента труда и социальной защиты населения Станислава Борисенко, среднедушевой прожиточный минимум на второй квартал 2020-го года составил 11 380 рублей.

СТАНИСЛАВ БОРИСЕНКО, директор Департамента труда и социальной защиты населения Правительства Севастополя:

«Отмечаю, что данные величины выросли, по сравнению с предыдущим первым кварталом 2020-го года в расчете на душу населения и для трудоспособного населения на 6,1%, для пенсионеров – 5,4%, для детей на 7,1%. Примерно такой рост, как в Севастополе, по сравнению с первым кварталом наблюдается и в Республике Крым».

По словам чиновника, величина прожиточного минимума за второй квартал года считается наиболее близкой к среднегодовой величине. Станислав Борисенко напомнил, что именно на эту сумму опирается его ведомство при расчете ряда социальных выплат.

СТАНИСЛАВ БОРИСЕНКО, директор Департамента труда и социальной защиты населения Правительства Севастополя:

«И в соответствие со вторым кварталом в следующем 2021-м году мы будем назначать величины мер социальной поддержки – это при рождении первого и второго ребенка до декабря 2017-го года по закону. Это выплата от 3-х до 7-ми будет равняться для детей за второй квартал».