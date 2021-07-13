Многие горожане по собственному опыту знают, что вовремя подогнанный автомобиль поможет решить множество экономических и временных вопросов. Компания, специализирующаяся на прокате авто, для каждого клиента быстро организует нужный автотранспорт.

Прокат авто без водителя в Петербурге является более удобной услугой для городских поездок, нежели передвижение в общественном транспорте. Заказчик сам распоряжается своим временем, используя машину для своих нужд.

Аренда авто в Петербурге возможна по адресу «АвтоВпуть», где клиентам предлагаются разные модели автотранспорта и соответствующий ценовой диапазон.

Главным отличающим плюсом компании от ее конкурентов является отменное техническое состояние автомобилей и относительно низкие цены.

При оформлении заявки на прокат авто каждый пользователь может выбрать определенные критерии, а именно тип коробки передач, класс автомобиля, сроки пользования машиной.

После выбора критериев поиска система выдаст подходящий клиенту вариант. Кроме того, автомобиль на прокат может быть взят как с водителем, так и без него. Забрать машину можно непосредственно в питерском офисе или же компания доставит ее в любую точку города.

Компания «АвтоВпуть» предлагает заказ автомобиля в качестве трансфера. В этом случае деловые люди вовремя будут доставлены как в аэропорт, так и в гостиницу. Заказ машины производиться в удобное для заказчика время.

На сайте есть раздел «контакты», в котором указаны номера телефонов для связи с диспетчером компании.

Стоит отметить, что компания предлагает взять автомобиль напрокат любого класса, начиная с премиума и заканчивая эконом классом. По желанию клиента ему будет предоставлена маленькая и комфортная малолитражка или же большой внедорожник с мощным двигателем.

Любителям автоматической коробки передач сотрудники компании подберут именно тот автомобиль, который им подойдет по всем параметрам.

Клиенты, постоянно пользующиеся услугами компании «АвтоВпуть», автоматически получают бонусы и специальные предложения. Так же у заказчика имеется право выбора способа оплаты: наличным, безналичная оплата, банковской картой.

Заказывая автомобиль на прокат, клиент получает качественный автомобиль с полной сезонной комплектацией. При оформлении заказа с водителем заказчик получает полную гарантию конфиденциальности маршрута, телефонных разговоров, проведенных встреч.

Аренда машин является удобным и быстрым способом попасть в любую точку Петербурга. Не стоит долго думать, нужно действовать. Автопрокат от «АвтоВпуть» – комфорт и безопасность каждого клиента.