Лизинг автомобилей традиционно считается выгодным явлением по нескольким причинам. Вначале, если вы арендуете автомобиль вместо того, чтобы покупать его, вы определенно избегаете почти пожизненной приверженности автомобилю с понижающей стоимостью. Добавьте к этому, вы меньше тратите на обслуживание, а также на ежемесячные платежи. Если Вас интересует прокат авто на Богатырской 1Г, можно заказать в компании RentDrive по низким ценам. Ниже рассматриваются другие причины, по которым аренда автомобиля может оказаться для вас отличным вариантом!

Автомобиль с «лучшей ценностью» гарантирован

По сравнению с покупкой, лизинг остается более плодотворным вариантом, потому что вы неизбежно платите за амортизацию автомобиля только в течение срока аренды. Так как вы им не владеете, вы на самом деле не принимаете во внимание ценность автомобиля в течение более длительного времени. В результате ваши ежемесячные платежи ниже, чем в других формах финансирования. Это, в свою очередь, оставляет вам возможность выбрать более желательную марку или отделку.

Новейшая технология

Как человек, арендующий новый автомобиль, вы фактически получаете доступ к новейшим технологиям. Например, MirrorLink остается одним из популярных дополнений в современной технике линейки. Он синхронизирует экран вашего смартфона с экраном вашего автомобиля для улучшения ночного видения. Затем существует автономное экстренное торможение, которое сводит к минимуму риск аварий.

Авансовый платеж не всегда обязателен

Если вы арендуете автомобиль, у вас есть возможность не вносить предоплату. Тем не менее, вам необходимо произвести оплату за первый месяц вместе с регистрационными взносами и официальным тегом. В связи с этим следует отметить, что могут также существовать некоторые рекламные предложения по аренде автомобилей, которые требуют от вас выкупить первоначальный взнос.

Каковы расходы на мониторинг?

Также можно должным образом избежать затрат на мониторинг. Поскольку вы управляете автомобилем в его безаварийные годы, вам не нужно будет заменять блоки кондиционера или, в этом отношении, ремни ГРМ. Что еще? Возможно, вам также не нужны батарейки.

Покрыты ли гарантии производителя?

Если вы достаточно предусмотрительны, чтобы арендовать автомобиль на срок, который почти аналогичен гарантийному покрытию производителя, вам действительно будет покрыт ремонт вашего автомобиля.