Прокат автомобилей – услуга для большого города Киев

Авто. Свобода на колёсах – прокат авто

Каждый в жизни сталкивался с необходимостью перемещения собственного тела или багажа на автотранспорте. Те, кто не относятся к категории счастливых обладателей авто и не имеют таких друзей-товарищей, прибегают к найму такси или частника. А если вас интересует прокат машин по выгодному тарифу в Киеве, переходите на сайт https://takethecar.com.ua.

Автомобиль на прокат — в нашей стране скорее редкость, чем устоявшееся, привычное явление. Хотя если озадачиться, то вы можете найти довольно много организаций, предлагающих собственные услуги. Что же мы можем отыскать на рынке автопроката? Компании готовы предоставить машину в Ваше распоряжение по доступной цене. Деловые люди могут сэкономить не только время, но и деньги, гостям города предоставляется возможность очень быстро и с комфортом передвигаться.

Да, авто в современном мире является не роскошью, но необходимость. Сколько необходимо заплатить за краткосрочное владение автомашиной, целиком и полностью зависит как от времени года, страны пребывания и т. п. Величина аренды образуется из номинальной стоимости машины, страховок и налогов. Нужно отметить, что если вы взяли автомобиля в аэропорту, то необходимо уплатить аэропортовый сбор. Так, за эксплуатирование Toyota Mark II в течение недели запросят в агентствах от 7000 до 10000 рублей. Добавляем сюда страховку. Она позволяет выбрать достаточно значительную сумму покрытия страхового случая при ДТП. В Испании, к примеру, аренда Ford Fiesta с АКПП, климат-контролем на неделю обойдется в 500 евро. Эта сумма включает и страховку. Помните — «механику» брать значительно выгоднее — 350 — 400 евро. Еще достаточно острый момент. В Германии, Испании спокойно принимают наличные деньги, в Швеции, Италии, Франции, Голландии, Финляндии с Вас потребуют кредитную карту.

После оформления договора, на счету карты резервируют некоторую сумму. В нее включают стоимость аренды и залог (примерно треть от цены услуги аренды). По возврату автомобиля в гараж с карты снимут только плату за аренду. Сейчас машины на прокат — востребованная в множестве случаях услуга. Популярны машины на прокат в деловой сфере.

Организаторы конференций и семинаров транспортный вопрос решают зачастую непосредственно с помощью аренды машин. К тому же это удобный и простой способ ознакомления с городом и достопримечательностями. Арендатору предлагается авто с техническим осмотром, опрятный снаружи и внутри и с необходимым комплектом документов.

Затраченное время на все – 15-20 минут.