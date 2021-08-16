Прокуратура добивается дополнительных соцгарантий для бывших узников концлагерей

Прокуратура города проверила обращение Председателя Севастопольского отделения «Российского Союза ветеранов бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей». Заявительница обратилась с вопросом предоставления дополнительных мер социальной поддержки.

Федеральным и региональным законодательствами не предусмотрена компенсация стоимости ритуальных услуг и расходов на изготовление и установку памятников на месте захоронения для бывших узников концлагерей. Прокурор Севастополя Марк Большедворский направил губернатору города Михаилу Развожаеву информацию о рассмотрении вопроса по разработке и принятию нормативных правовых актов, которые помогут установить порядок получения таких выплат.