Прокуратура Крыма держит на контроле проверку по ДТП с пострадавшими детьми

Прокуратура Крыма взяла на контроль проверку по ДТП, в котором пострадали дети. Авария произошла днём 11 марта на автодороге «Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта»

«Водитель автомобиля Opel двигался в направлении г. Джанкой. По предварительным данным, он не выбрал безопасную скорость, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai. В результате пострадал водитель и трое пассажира автомобиля Hyundai, двое из которых малолетние», — говорится в сообщении прокуратуры Крыма.

Обстоятельства ДТП сейчас устанавливают специалисты.