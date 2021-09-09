Прокуратура пресекла сброс стоков в море в районе посёлка Кача

Фото: пресс-служба Прокуратуры Севастополя

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура пресекла сброс сточных вод в акваторию Чёрного моря в районе посёлка Кача. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники прокуратуры проверили информацию, которую опубликовали в соцсетях и в СМИ. В результате выяснилось, что неизвестные осуществили врезку в одну из выведенных из эксплуатации труб. В итоге по этой причине нечистоты сбрасывались в море.

По требованию прокуратуры трубу затампонировали специалисты «Водоканала». Виновных разыскиваю для привлечения к ответственности.