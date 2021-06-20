Прокуратура принудила Горхоз убрать свалки на Фиоленте и улице Руднева. Надзорное ведомство обратило внимание на материалы, вышедшие в эфире «Независимого телевидения Севастополя», в которых местные жители жаловались на переполненные мусорные контейнеры в частных секторах.

Так, на Фиоленте горы отходов заполонили площадку у остановки «Маяк». Похожая ситуация сложилась и в частном секторе в районе улицы Руднева. Уже на выходных благодаря вмешательству прокуратуры Севастополя контейнерные площадки были очищены.

Фотографии нашему телеканалу представила пресс-служба надзорного ведомства.