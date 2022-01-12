Прокуратура проверит качество содержания дорог после нескольких ДТП в Крыму

Крымская прокуратура проведет проверку зимнего содержания автодорог после нескольких ДТП, в том числе с пассажирским автобусом, передает пресс-служба ведомства.

Три человека пострадали в ДТП под Судаком «Прокуратура даст оценку состоянию законности в сфере содержания улично-дорожной сети в зимний период, исполнению обязанностей ответственными лицами органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений и предприятий, а также органов контроля по пресечению правонарушений в сфере организации безопасности дорожного движения», – уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что в ночном ДТП с участием автобуса в Белогорском районе Крыма два человека травмировались.