Прокуратура проводит проверку по факту аварии на водоводе в Евпатории

Крымская прокуратура организовала проверку по факту аварии на водоводе в Евпатории и поселке Заозерное, передает пресс-служба ведомства.

В Евпатории не работают школы и детсады из-за аварии на водоводе «Будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также будут установлены причины и условия возникновения аварийной ситуации», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на магистральном водоводе в Евпатории произошла крупная авария. Ожидается, что подача воды возобновится в четверг к 20:00. На данный момент в Евпатории не работают школы и детсады.