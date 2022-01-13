Прокуратура РК проверяет данные о травмированы ребенка в местном интернате

Крымская прокуратура инициировала проверку данных о получении несовершеннолетним мальчиком травмы в одном из образовательных интернатных учреждений для детей-инвалидов в Симферополе, передает пресс-служба ведомства.

Прокуратура проверит качество содержания дорог после нескольких ДТП в Крыму Информация о происшествии была опубликована в соцсетях. По данным, следующим из публикаций, родитель несовершеннолетнего обнаружил кровоподтеки и ссадины после пребывания ребенка в Симферопольской специальной школе-интернате №2.

При проверке будут установлены все обстоятельства произошедшего и приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.