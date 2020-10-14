Прокуратура Севастополя требует устранить нарушения в госзакупках «МИАЦ»

Прокуратура Севастополя требует устранить нарушения, допущенные при госзакупках «Медицинского информационно-аналитического центра». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» госучреждение «МИАЦ» заключило госконтракты на поставку компьютерного томографа и ангиографа для онкологического диспансера. По их условиям, поставка и введение в эксплуатацию должны состояться в сентябре и октябре 2020 года.

Однако в нарушение требований закона, при отсутствии соответствующего решения Правительства Севастополя и без продления срока действия обеспечения контрактов – банковских гарантий, стороны заключили допсоглашения о продлении срока поставки до 30 ноября 2020 года.

Прокуратура Севастополя завела два дела об административном правонарушении. Материалы направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы. Кроме того, в Севздрав внесено представление об устранении нарушений, а в Арбитражный суд направлены два иска о признании дополнительных соглашений недействительными.