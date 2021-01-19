Прокуратура выявила нарушения при ликвидации последствий снегопада в Ялте

Прокуратура РК считает, что коммунальные предприятия Ялты не обеспечили безопасность дорожного движения на дорогах в период недавнего снегопада, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что была задействована лишь половина снегоуборочной техники, а также не обрабатывались дороги антигололедной смесью.

«ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК» не обеспечила безопасность дорожного движения на автомобильной дороге Бахчисарай-Ялта. Подъем на гору Ай-Петри не был очищен от снега и обработан антигололедной смесью. Также своевременно не обеспечены временные ограничения и запрет движения транспортных средств», — добавили в сообщении.