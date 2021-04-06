Прокуратура выявила нарушения в зооуголке Симферополя

Крымская прокуратура выявила ряд нарушений в зоогулоке в Симферополе, где в конце марта лошадь откусила палец пятилетней девочке, передает пресс-служба ведомства.

Директор зооуголка Симферополя рассказал, что будет с лошадью-людоедом В сообщении сказано, что на момент происшествия принятые руководством зооуголка меры безопасности не соответствовали требованиям действующего законодательства.

«На огражденной территории, где находятся лошади, не было предупреждающих знаков о возможной опасности для посетителей», — уточнили в прокуратуре.