Промышленные подшипники для современного производства

Одна из основных проблем при работе с динамическими машинами — трение. Повышенное трение приводит к замедлению процесса и неэффективной работе. Это также может привести к повреждению машины в результате частого контакта металла с металлом между поверхностями.

С трением можно справиться с помощью смазочных материалов, но даже смазочные материалы не являются очень эффективным решением. Подходящую смазку необходимо использовать для определенного применения, иначе она просто не будет эффективной. Кроме того, смазочные материалы требуют частой замены, а утилизация должна производиться должным образом, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Эти недостатки преодолеваются другой альтернативой — подшипниками. В компании подшипники в uzp.net.ua Вы можете приобрести по доступным ценам.

Подшипники представляют собой механические узлы, которые позволяют машинам эффективно и легко переносить тяжелые грузы и перемещаться с высокой скоростью линейным или вращательным движением при уменьшении трения. Практически во всех приложениях с движущимися частями используются один или несколько подшипников. Они играют ключевую роль почти во всех системах, от потолочных вентиляторов до автомобилей и промышленного оборудования.

В подшипниковой промышленности используются различные материалы для изготовления различных компонентов подшипников. Эти материалы подшипников подвергаются различной термообработке и процессам для достижения желаемых свойств, чтобы максимально продлить срок службы и производительность подшипников.

Металлические материалы, используемые в подшипниках

Хромированная сталь

Роликовые, шариковые и конические роликоподшипники обычно изготавливаются из хромистой подшипниковой стали. Этот материал обладает превосходной износостойкостью и твердостью. Одним из недостатков подшипников из хромистой стали является низкое содержание хрома, которое делает их склонными к коррозии.

Нержавеющая сталь

Подшипники из нержавеющей стали имеют более высокое содержание хрома (до 18%), что делает их лучше с точки зрения коррозионной стойкости. Они имеют низкую твердость и общую несущую способность, а также более высокую стоимость производства.

AISI 440C — это высокоуглеродистая нержавеющая сталь, используемая в подшипниках (шариковых или роликовых). Он широко используется в агрессивных средах и в приложениях, где коррозионная стойкость более важна, чем допустимая нагрузка, например, в шарикоподшипниках для приборов. Его основным недостатком является более короткий усталостный срок службы. Однако в некоторых областях применения сочетаются свойства высокой усталостной и коррозионной стойкости за счет использования хромированных подшипников, изготовленных из стандартной стали.

Другие металлические материалы, используемые в подшипниках, включают: