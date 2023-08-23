Описание приготовления:
Сочный пропаренный рис для приготовления других блюд можно приготовить с помощью мультиварки. Вы можете добавлять различные пряности и приправы, свежую зелень и т.д. Главное помнить о том, что рис уже впитал в себя часть жидкости и не заливать его в чаше большим количеством кипятка.
Основной ингредиент: Крупы / Рис Блюдо: Горячие блюда / Каши / Гарниры Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Рис 300 Грамм
- Вода горячая 300 Миллилитров
- Приправа овощная 1 Чайная ложка
- Соль 1-2 Щепоток
Количество порций 4
Калорийность
338 ккал
Калорийность
7 г
Белки
1 г
Жиры
77 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пропаренный рис в мультиварке»
Подготовьте указанные ингредиенты. Рис можно использовать любого сорта, так же, как и приправу.
Рис пересыпьте в глубокую емкость и залейте холодной водой. Промойте несколько раз, пока вода не станет прозрачной.
Затем воду слейте и залейте рис кипятком, перемешайте. Оставьте на 30 минут. Это можно сделать заранее перед приготовлением крупы.
За это время рис набухнет и втянет часть жидкости в себя. Слейте оставшуюся из емкости.
Выложите пропаренный рис в мультиварку, влейте горячую воду и всыпьте соль, приправу. Аккуратно все перемешайте и активируйте режим "Каша" или "Варка" на 10 минут.
Спустя указанное время рис полностью проварится, но останется рассыпчатым.
Выложите его в тарелки или пиалы и подайте к столу теплым. По желанию его можно использовать для приготовления суши, если добавить немного сахара и рисовый уксус.