Описание приготовления:

Сочный пропаренный рис для приготовления других блюд можно приготовить с помощью мультиварки. Вы можете добавлять различные пряности и приправы, свежую зелень и т.д. Главное помнить о том, что рис уже впитал в себя часть жидкости и не заливать его в чаше большим количеством кипятка.

Основной ингредиент: Крупы / Рис Блюдо: Горячие блюда / Каши / Гарниры Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Рис 300 Грамм

Вода горячая 300 Миллилитров

Приправа овощная 1 Чайная ложка

Соль 1-2 Щепоток

Количество порций 4

Калорийность

338 ккал

Калорийность

7 г

Белки

1 г

Жиры

77 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пропаренный рис в мультиварке»

Подготовьте указанные ингредиенты. Рис можно использовать любого сорта, так же, как и приправу.

Рис пересыпьте в глубокую емкость и залейте холодной водой. Промойте несколько раз, пока вода не станет прозрачной.

Затем воду слейте и залейте рис кипятком, перемешайте. Оставьте на 30 минут. Это можно сделать заранее перед приготовлением крупы.

За это время рис набухнет и втянет часть жидкости в себя. Слейте оставшуюся из емкости.

Выложите пропаренный рис в мультиварку, влейте горячую воду и всыпьте соль, приправу. Аккуратно все перемешайте и активируйте режим "Каша" или "Варка" на 10 минут.

Спустя указанное время рис полностью проварится, но останется рассыпчатым.

Выложите его в тарелки или пиалы и подайте к столу теплым. По желанию его можно использовать для приготовления суши, если добавить немного сахара и рисовый уксус.