Пропавшего под Симферополем мальчика ищут около 2 тысяч человек

Около 2 тысяч человек в Крыму заняты поисками пропавшего под Симферополем мальчика. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

«К розыску подключились волонтеры и местные жители. Второй день без перерыва проводится исследование местности, опрошены граждане, которые могли что-либо знать об обстоятельствах происшествия», — говорится в сообщении.

В поисках используется спецтехника, работают кинологи. В район поисков выехали 5 спасателей из состава дежурной смены Симферопольского «КРЫМ-СПАСА». Также для организации поисковых работ привлечены 39 человек личного состава и 12 единиц техники Главного управления МЧС России по Республике.

АНТОН ОХРЕМЕНКО, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Крым: «На место были направлены силы и средства Главного управления МЧС Российской Федерации по Республике Крым, мобильный узел связи, передвижной пункт управления, а также личный состав. По итогам ночи были проведены работы по осмотру дна водоёма, который расположен рядом, также была проведена работа по осмотру лесной полосы в районе села Строгановка».

Напомним, потерявшийся трехлетний мальчик проживает с семьей в поселке Строгановка Симферопольского района. Накануне около 16 часов он ушёл с сестрой на прогулку и в какой-то момент девочка потеряла его из виду. По факту пропажи мальчика Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, к поиску мальчика привлечены волонтеры из движения «Лиза Алерт» и добровольцы.

Фото: «Лиза Алерт Крым»