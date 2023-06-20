Рецепты Проще не бывает – рецепт клубничного зефира в шоколаде По Admin - 20 июня, 2023 0 14 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Обожаете сладенькое? Ну-ка готовить его дома, ведь так дешевле и вкуснее. Зачем покупать готовый зефир в магазине, если можно приготовить его дома без лишних консервантов и загустителей. Читайте также От истории к рецепту: готовим настоящий американский гамбургер Готовить домашний зефир совсем несложно, а выходит натурально, в меру сладко и очень вкусно. В сезон клубники зефир будет точным десертом к столу. Рецепт клубничного зефира в шоколаде. Время: 6 – 8 часов Порции: 11 штук Ингредиенты для сиропа: – 75 граммов клубничного пюре (около 200 граммов клубники); – 140 граммов сахара; – 50 граммов воды; – 5 граммов агар-агара; – розовый краситель (по желанию). ⠀ ⠀ Для меренги: – 35 граммов яичного белка; – щепотка лимонной кислоты; – 35 граммов сахара. ⠀ ⠀ Для глазури: – 200 граммов шоколада. Приготовление: Для сиропа клубнику пробиваем в блендере. Увариваем до легкой загущения (или можно взять готовое клубничное пюре без сахара). К 75 г клубничного пюре добавляем 140 г сахара, воду, агар-агар, краситель и перемешиваем. Ставим на средний огонь и помешивая, доводим до кипения. Немного убавляем огонь и при постоянном помешивании держим на плите 4 – 5 минут. Как только сироп довели до кипения, к яичному белку добавляем лимонную кислоту и начинаем взбивать на средней скорости миксера до появления пены. Постепенно высыпаем 35 г сахара и взбиваем практически до устойчивых пиков. Продолжая взбивать, тонкой струйкой вливаем горячий сироп (температура сиропа должна быть 104 – 106 градусов). После того, как влили весь сироп, взбиваем на максимальной мощности миксера пару минут до легкой загущения. Быстро перекладываем массу в кондитерский мешок с насадкой и отсаживаем половинки зефира на пергамент. Оставляем при комнатной температуре на несколько часов, а лучше на ночь. ⠀⠀ Растапливаем шоколад в микроволновке импульсами по 15 секунд или на водяной бане. Погружаем в него зефир (предварительно отправить его в морозилку на 1 час), возвращаем на пергамент и ставим в холодильник до застывания шоколада. Храним в закрытом контейнере. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Домашний глазированный сырок – готовим для деток и не толькоЖареные пирожки с картофелем – рецепт на кефиреБлюда на Троицу 2023 – готовое меню с рецептамиТри холодных супа на лето – пальчики оближетеТакую можно даже на диете – рецепт куриной лазаньи