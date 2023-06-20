Проще не бывает – рецепт клубничного зефира в шоколаде

Обожаете сладенькое? Ну-ка готовить его дома, ведь так дешевле и вкуснее.

Зачем покупать готовый зефир в магазине, если можно приготовить его дома без лишних консервантов и загустителей.

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Готовить домашний зефир совсем несложно, а выходит натурально, в меру сладко и очень вкусно. В сезон клубники зефир будет точным десертом к столу.

Рецепт клубничного зефира в шоколаде.

Время: 6 – 8 часов

6 – 8 часов Порции: 11 штук

Ингредиенты для сиропа:

– 75 граммов клубничного пюре (около 200 граммов клубники);

– 140 граммов сахара;

– 50 граммов воды;

– 5 граммов агар-агара;

– розовый краситель (по желанию). ⠀ ⠀

Для меренги:

– 35 граммов яичного белка;

– щепотка лимонной кислоты;

– 35 граммов сахара. ⠀ ⠀

Для глазури:

– 200 граммов шоколада.

Приготовление:

Для сиропа клубнику пробиваем в блендере. Увариваем до легкой загущения (или можно взять готовое клубничное пюре без сахара). К 75 г клубничного пюре добавляем 140 г сахара, воду, агар-агар, краситель и перемешиваем.

Ставим на средний огонь и помешивая, доводим до кипения. Немного убавляем огонь и при постоянном помешивании держим на плите 4 – 5 минут.

Как только сироп довели до кипения, к яичному белку добавляем лимонную кислоту и начинаем взбивать на средней скорости миксера до появления пены. Постепенно высыпаем 35 г сахара и взбиваем практически до устойчивых пиков.

Продолжая взбивать, тонкой струйкой вливаем горячий сироп (температура сиропа должна быть 104 – 106 градусов). После того, как влили весь сироп, взбиваем на максимальной мощности миксера пару минут до легкой загущения.

Быстро перекладываем массу в кондитерский мешок с насадкой и отсаживаем половинки зефира на пергамент. Оставляем при комнатной температуре на несколько часов, а лучше на ночь. ⠀⠀

Растапливаем шоколад в микроволновке импульсами по 15 секунд или на водяной бане. Погружаем в него зефир (предварительно отправить его в морозилку на 1 час), возвращаем на пергамент и ставим в холодильник до застывания шоколада. Храним в закрытом контейнере.

Приятного аппетита!