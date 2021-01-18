Прошедшие в Крыму дожди и снегопад обеспечили до 70% месячной нормы осадков

Дожди и снегопад, прошедшие в Крыму, обеспечили около 70% месячной нормы осадков, передает «Интерфакс», ссылаясь на руководителя республиканского гидрометцентра Татьяну Любецкую.

Аксенов назвал работу коммунальных служб во время снегопада отвратительной «С начала месяца – в горах Ай-Петри около 70% месячной нормы, в северо-западных районах – месячная норма, южный берег — тоже около 70% нормы», — уточнила Любецкая.

Она добавила, что в последние дни больше всего осадков выпало на Ай-Петри — 22 мм. Любецкая назвала это «опасным явлением».