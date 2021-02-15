Прошедший снегопад наполнит водохранилища Ялты и Симферополя — власти Крыма

Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк уверен, что выпавший за последние дни снег в горах полуострова сможет пополнить водохранилища, которые питают Ялту и Симферополь, передает Крыминформ.

В горах Крыма ожидается ветер до 40 м/с в ближайшие сутки Напомним, что в горной части региона выпало до метра слоя снега.

«Ждем паводковый период. При плюсовых температурах вся эта вода пойдет и в Счастливенское, и в Загорское водохранилища, которые питают Ялту, а также в Партизанское, Симферопольское и Аянское водохранилища», – уточнил Гоцанюк.